محافظ دمياط تتابع تطوير كورنيش النيل.. صور

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة ميدانية لموقع مشروع تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بمنطقة السنانية، الذى يجرى تنفيذه كأحد مشروعات التطوير الخاصة بقطاع الطريق واستكمالا لخطط المحافظة لتطوير كورنيش النيل بالمناطق المختلفة.

فيما تابعت الدكتورة منال عوض الموقف التنفيذى للمشروع الذى تضمن إنشاء حائط ساند بداية من الإنقاذ الشهرى وحتى بنك مصر بطول ٤١٠ متر لحماية الكورنيش والطريق وإنشاء سور ورصيف للكورنيش وزراعات للنخيل وإنشاء اعمدة إنارة و أيضًا عمل مرسى لمعدية نقل الركاب ، وكذلك رفع كفاءة الطريق بداية من كوبرى دمياط المعدنى وحتى بنك مصر بطول ٩١٠ متر طولى وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار وارصفة جانبية وجزيرة وسطى .

وشددت عوض على الدفع بمعدلات التنفيذ والبدء بأعمال انشاء بالوعات صرف مياه الأمطار، والالتزام بالجدول الزمنى لتطوير الطريق باعتباره طريق حيوى يشهد كثافة مرورية عالية ومحور يربط بين المدينة وطريق رأس البر.

وترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماع مجلس إدارة صندوق النظافة لمتابعة تلك المنظومة على مستوى المحافظة ، حيث جاء الاجتماع بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى عدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.

تناول الاجتماع استعراض نسب المتحصلات لحساب ايرادات صندوق النظافة بجميع المراكز والمدن عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ حتى نهاية الشهر الماضى ، وكذلك مناقشة سُبل الدفع بالمنظومة لتحصيل المستحقات والمتأخرات، بما يحقق توفير الدعم الخاص بصيانة المعدات والسيارات و زيادة صناديق القمامة وتوفير العمالة .