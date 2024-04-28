رئيس جامعة دمياط يستقبل رئيس لجنة التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات

استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط اليوم الأحد لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور حسين السمرى وحضور عمداء كليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية.

ورحب رئيس الجامعة باللجنة معرباً عن فخره بقطاع التربية الرياضية وأشاد بجهود وزير الشباب والرياضة .

وحث رئيس الجامعة على ضرورة الاستفاقة وصقل دور القطاع في الجامعات انطلاقاً من الوعي بأهمية القطاع الرياضي ، فدور الجامعات لا يقتصر على العملية التعليمية فقط وإنما يمتد ليشمل المساهمة في بناء الشخصية الإيجابية والمتوازنة للطلاب وخلق بيئة جامعية مثالية لاكتشاف المواهب وتوظيفها وإبرازها على الصعيد الداخلي والخارجي.

يذكر ان رئيس الجامعة الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة شارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب.