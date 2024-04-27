سينما المكفوفين.. أول تعاون بين مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ووزارة التضامن

تشهد سينما مترو بالإسكندرية عرض برنامج "سينما المكفوفين"، والذي يعد أول تعاون بين مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ووزارة التضامن الإجتماعي، وتأتي ضمن المهرجان في التواصل مع المجتمع المدني من خلال اتاحة الفرصة فى تقديم المزيد من الفرص لذوى الهمم.

البرنامج يعد خطوه اولى ضمن عدد من الفعاليات والورش الفنية الموجهة لذوي القدرات الخاصة، بالتعاون والشراكة مع وزارة التضامن الإجتماعي، وهي تجربة تقدم لأول مرة على هذا النحو وبهذا الحجم في المهرجان صاحب الحضور الجماهيري الضخم.

وقد علق المنتج محمد العدل رئيس شرف المهرجان على هذا البرنامج قائلا: لقاء الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن االإجتماعي كان مثمرا وفعالا، فهي تثبت أن لديها رؤية واضحة وتتمتع بخلفية ثقافية وفنية كبيرة وتدرك أهمية تلك الفعاليات التى تخدم المجتمع، وسعيد للغاية بهذه الفرصة التي تتاح لأبناء محافظة الإسكندرية من خلال المهرجان.

وتتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة اكت، أفلام مصر العالمية، نيوسينرش، محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.