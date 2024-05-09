وكيل تعليم القاهرة: أسئلة امتحانات "إدارة المقطم" شاملة المنهج وفقا للمواصفات

تفقدت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية اليوم الخميس، سير أعمال الامتحانات بإدارة المقطم التعليمية للمراحل التعليمية (الإبتدائية - الإعدادية - الثانوية)، وشملت الجولة مدرسة طارق بن زياد الابتدائية، مدرسة الشيماء الإعدادية والثانوية بنات.

واطمأنت على سير الامتحانات وسط أجواء هادئة وجاءت الأسئلة شاملة المنهج وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية لعام 2024.

وشددت على الانضباط والالتزام بالتعليمات والضوابط ومنع استخدام الهاتف المحمول سواء للملاحظين أو الطلاب، وتم التأكد من وضع جداول الامتحانات فى مكان واضح وظاهر داخل المدرسة.

حيث أدى اليوم الخميس طلاب الصف الرابع والخامس الإبتدائي مادة الرياضيات، وطلاب الصف السادس الابتدائي اللغة الإنجليزية، وطلاب الصف الأول الإعدادي مادة الرياضيات والحاسب الآلى، وطلاب الصف الثاني الثانوى مادة اللغة العربية

وأكدت وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، مراعاة المسافات والمرحلة العمرية المناسبة لطلبة الإعدادية والصف الأول و الثانى الثانوى والتأكد من أعمال الصيانة البسيطة لمرافق دورات المياة والكهرباء والمقاعد تكون مناسبة للمرحلة العمرية، كما أكدت على وجود الزائرة الصحية.

وأوصت بالالتزام بضرورة الدقة فى التصحيح والإنتهاء منه أولا بأول و إعطاء كل طالب حقه، و أشادت بالجهد المبذول والانضباط داخل اللجان.