طلب إحاطة بشأن تعديل مكافآت طلاب الامتياز ورفع مستوى تدريبهم

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إصدار قرار بتعديل مكافآت طلاب الامتياز، والتي تبلغ بحسب القانون رقم 153 لسنة 2019 نسبة 80% من راتب الطبيب المقيم.

وقال "محسب" إن أطباء الامتياز هم مستقبل مهنة الطب في مصر، وتقوم على أكتافهم مهمة تقديم الرعاية الصحية للشعب المصري، مشيرا إلى أن هؤلاء يواجهون صعوبات وتحديات مؤلمة داخل المستشفيات الجامعية، فضلا عن ضعف فرص التدريب والتعليم الطبي المتاحة لهم، بالإضافة إلى المقابل المادي المتواضع الذي يحصلون عليه.

وأشار إلى أن الطلاب طالبوا رئيس الوزراء بإصدار قرار بتعديل مكافآتهم، والتي تبلغ بحسب القانون رقم 153 لسنة 2019 نسبة 80% من راتب الطبيب المقيم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه وقت إصدار القانون كان راتب الطبيب المقيم لا يتعدى الـ3 آلاف جنيه، لكن استمرت مكافأة طبيب الامتياز منذ ذلك الوقت ثابتة لا تتغير، ومع مرور السنوات وزيادة الرواتب أصبح راتب الطبيب المقيم حاليا 7 آلاف جنيه، وبعد رفع الحد الأدنى للأجور أصبح لزاما على وزارة التعليم العالى رفع القيمة المادية لمكافأة طبيب الامتياز بما يتناسب مع تطور الأجور.

وأشار إلى أنه يُقدر عدد أطباء الامتياز بـ12 ألف طبيب، ومن المتوقع تضاعف هذا الرقم العام القادم، بعد تطبيق نظام الدراسة الجديد في كلية الطب، حيث تقتصر الدراسة على 5 سنوات، وعامين امتياز مما يعني تكدس طلاب الامتياز فى المستشفيات الجامعية، ولا يخفى على أحد الدور الذي يقوم به طالب الامتياز داخل المستشفيات الجامعية، فهو بالأساس متدرب في وظيفة وليس طالبا، ولا يقل عن الطبيب المقيم حتى لو لم يحصل على الشهادة النهائية والتسجيل بالنقابة، كما أنه لا يوجد تأمين طبي لأطباء الامتياز الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المرضى وحالات أمراض معدية.

وطالب النائب أيمن محسب، برفع قيمة مكافأة أطباء الامتياز بما يتناسب مع مرتباتهم الحالية، وتوفير تأمين طبي لأطباء الامتياز الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المرضى، بالإضافة إلي رفع مستوى التدريب والتأهيل داخل المستشفيات الجامعية.