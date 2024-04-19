السيطرة على حريق في مخزن خردة بالسويس

نشب حريق في مخزن خردة بمنطقة عرب المعمل في السويس، وطالت النيران محول كهرباء يغذي المنطقة، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في أرض فضاء بمنطقة عرب المعمل، وتوجهت سيارتين إطفاء من نقطة المثلث لموقع البلاغ.

وحاصر رجال الحماية المدنية النيران قبل امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة، وجرى فصل خط الغاز الطبيعي والتيار الكهربي عن المنطقة التي شهدت الحريق.

وأفادت المعاينة أن الحريق نشب في أرض فضاء يستغلها صاحبها في جمع وتخزين الخردة ومخلفات البلاستيك، ونشب الحريق بشكل مفاجئ بحسب أقوال الشهود العيان وانتشرت النيرات في المخلفات الخردة، بفعل المواد سريعة الاشتعال، وطالت النيران محول كهرباء مجاورة للأرض الفضاء، وتحرر محضر بالواقعة وجرى اخطار الجهات المعنية للتحقيق.

حريق السويس