كاتب صحفي: الرهائن لم يشكلوا ضغطا على إسرائيل.. ونتنياهو دخل غزة لتدميرها لا للقضاء على حماس

قال أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، ان ملف الرهائن لم يشكل ضغطا علي حكومة تل ابيب، إذ ان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، دخل غزة بهدف تدميرها لا لمجرد القصاء علي حركة حماس كما تروج وسائل الاعلام الاسرائيلية ليل نهار.

وأضاف" أبو الهول "خلال حواره ببرنامج" كلام في السياسة "، المذاع على قناة" إكسترا نيوز "، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أنه يتضح مع الأيام أن إسرائيل في الأيام الأولى لعملية غلاف غزة أثناء نقل الرهائن للقطاع تتعمد قصف الرهائن الإسرائيليين خاصة العسكريين حتى لا يكون هناك عسكريون تساوم عليهم حماس.

وتابع:" إسرائيل لديها ورقة، لم تعلنها حتى الآن، هي أسماء من أسرتهم حماس، سواء العسكريون أو المدنيون، لدرجة أنه شهرين الصحف الإسرائيلية حصلت على أسماء وعندما نشرتها الحكومة الإسرائيلية لجأت للقضاء لمنعها حتى لا تعرف حماس الأحياء لدى إسرائيل ومن ضمنهم وزراء وقادة عسكريون ومسؤولون في الجهاد الإسلامي.