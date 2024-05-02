ads
الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

سائق توك توك يضرم النار في زميله بسبب خلاف على تحميل الركاب في القليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت منطقة أبو زعبل في مدينة الخانكة جريمة مروعة، حيث أقدم سائق توك توك على إضرام النار في جسد زميله، وذلك بسبب خلاف نشب بينهما على تحميل الركاب.

تفاصيل الواقعة:

تعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشاجرة حادة بين سائقين توك توك، أحدهما يدعى "ش ع ص" 33 عامًا، والآخر يدعى "ع ح م" 20 عامًا، وذلك بسبب خلاف على تحميل الركاب في منطقة أبو زعبل.

جريمة بشعة:

ازدادت حدة الخلاف بين الطرفين، فقام "ع ح م" بإحضار مادة معجلة للاشتعال "بنزين" وسكبها على "ش ع ص" وأشعل النار فيه، مما أدى إلى إصابته بحروق خطيرة في مختلف أنحاء جسده.

نقل المصاب وضبط الجاني:

تم نقل المصاب على الفور إلى مستشفى الخانكة المركزي لتلقي العلاج، بينما تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم "ع ح م".

تولّت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث أمرت بحبس المتهم "ع ح م" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

إشعال النيران اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية حدوث مشاجرة سكب بنزين سائق توك توك مشاجرة بين طرفين