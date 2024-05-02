سائق توك توك يضرم النار في زميله بسبب خلاف على تحميل الركاب في القليوبية

شهدت منطقة أبو زعبل في مدينة الخانكة جريمة مروعة، حيث أقدم سائق توك توك على إضرام النار في جسد زميله، وذلك بسبب خلاف نشب بينهما على تحميل الركاب.

تفاصيل الواقعة:

تعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشاجرة حادة بين سائقين توك توك، أحدهما يدعى "ش ع ص" 33 عامًا، والآخر يدعى "ع ح م" 20 عامًا، وذلك بسبب خلاف على تحميل الركاب في منطقة أبو زعبل.

جريمة بشعة:

ازدادت حدة الخلاف بين الطرفين، فقام "ع ح م" بإحضار مادة معجلة للاشتعال "بنزين" وسكبها على "ش ع ص" وأشعل النار فيه، مما أدى إلى إصابته بحروق خطيرة في مختلف أنحاء جسده.

نقل المصاب وضبط الجاني:

تم نقل المصاب على الفور إلى مستشفى الخانكة المركزي لتلقي العلاج، بينما تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم "ع ح م".

تولّت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث أمرت بحبس المتهم "ع ح م" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.