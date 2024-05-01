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الأربعاء 01 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة سيدة وسط الزراعات بالقليوبية

العثور على جثة
العثور على جثة
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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها، اليوم الأربعاء، لكشف غموض واقعة العثور على جثة مجهولة الهوية لسيدة ملقاة وسط زراعات البصل، بطريق الرشاح بقرية سوارس، دائرة مركز شرطة قليوب،.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى قليوب، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة مجهولة الهوية لسيدة ملقاة وسط زراعات البصل، بطريق الرشاح بقرية سوارس، دائرة مركز شرطة قليوب.

على الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وجرى انتشال الجثة، وكشفت التحريات الأولية أن الجثة مجهولة الهوية لسيدة، ولا تحمل أي شيء يدل على هويتها، وجرى نقل الجثمان للمشرحة، وتم تشكل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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