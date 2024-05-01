أمن القليوبية يكشف حقيقة ادعاء سيدة بالتعدي عليها وتعريتها بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اليوم الأربعاء، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بادعاء فتاة بقيام عدد من الأشخاص بالتعدي عليها هي وزوجها داخل مسكنهما بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، من المقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بتداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بإدعاء فتاة كذبًا تدعى "بسمة" بقيام 5 أشخاص بالتعدي عليها هى وزوجها داخل منزلهما بالضرب وقيامهم بتعريتها وتصويرها بدائرة القسم.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بإدعاء الفتاة "بسمة" بالكذب على موقع التواصل الاجتماعي وأن الفتاة قامت بعمل محضر بتعدي زوجها السابق عليها هي وزوجها الحالي بالضرب وإصابة زوجها.

كما دلت التحريات أن وراء الواقعة شخص يدعى "أحمد شرشر" 38 سنة مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، "له معلومات جنائية" طليق المجني عليها "بسمة" وأنه كانت تربطه علاقة صداقة قوية بزوج المجني عليها الحالي ويدعى "أحمد الليبي"، وكان الأخير السبب وراء طلاق بسمة والمتهم منذ أكثر من سنة، حيث تزوج من طليقة صديقه وأخذ مسكن بدائرة قسم شرطة الخصوص هربًا من أعين صديقه حتى لا يعلم بزواجهما.

وأكدت التحريات، أنه عندما قام أحد الأشخاص بتبليغ المتهم بمسكن طليقته وزوجها ذهب إليهما وقام بالتعدي عليهما وإصابة زوجها بإصابات بالغة مستخدما سلاح أبيض.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد يحيي والنقيب أحمد الخولي والنقيب يوسف توفيق معاوني رئيس المباحث جرى ضبط المتهم والسلاح الابيض المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.