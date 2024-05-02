القبض على 4 أشخاص لنصبهم على المواطنين بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية، القبض على 4 أشخاص بينهم سيدتين يقومون بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة توفير بطاقات هدايا وخصم مسبقة الدفع.

وقدرت المبالغ المستولى عليها بنحو مليون جنيه وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وفي تفاصيل الواقعة، تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، يفيد ورود اخطارًا من العميد عمرو البشير مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرضهم للنصب والاستيلاء على أموالهم من قبل سيدتين وعامل وموظف بالمعاش.

وجرى تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، توصل إلى قيام المتهمين وهم سيدتين وعامل وموظف بالمعاش بالنصب والاحتيال على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغت مليون و5 آلاف جنيه بأن قاموا بتحويلها عبر أحد التطبيقات نظير التحصل على بطاقات هدايا "بطاقات خصم مسبقة الدفع" تمكنهم من إجراء عمليات شراء عبر المواقع الإلكترونية والمتاجر المعتمدة، وعدم إيفائهم بتسليم تلك الكروت أو رد المبالغ.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.