محافظ الغربية يتابع استمرار أعمال تأهيل ورصف طريق كفور بلشاي

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار الأعمال في تأهيل ورصف طريق كفور بلشاي بكفر الزيات - بسيون بطول إجمالي ٢١٠٠ متر ابتداء من نهاية المرصوف حديثا بطول ٥٠٠ متر حتى مدخل كفور بلشاي ومسافة تاليها بطول ١٣٠٠ متر حتى ثلاجة الفردوس باتجاه بسيون ومسافة أخرى أمام قرية دقرن بطول ٣٠٠ متر ومتوسط عرض ٧,٥ م ،مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ أن رصف الطريق أتى استجابة لمطالب أهالي القرية بعد معاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة الفنية للطريق، مشيرا إلى أهمية الطريق كمحور مروري هام يربط بين مركزي كفر الزيات وبسيون .