بسبب السجائر.. مصرع عنصرين إجراميين في مشاجرة بشبرا الخيمة

لقي عاطلين مصرعهما في مشاجرة مع تاجر ونجله، حيث قام المتهمين باستدراج الآخران بحجة بيع صفقة سجائر لهما في شبرا الخيمة.

وعقب حضورهما قاما بتثبيتهما لسرقتهما بالإكراه فنشبت بينهم مشاجرة قام على إثرها نجل التاجر بطعن اثنين منهما، فيما اطلق أحدهم الخرطوش عليه، وعقب سقوط اثنين من أفراد التشكيل قتلى أسرع المتهمين هاربين، واستولوا على مبلغ مالي من التاجر ونجله.

جرى نقل الجثتين إلى المستشفى وألقي القبض على التاجر ونجله وباقى افراد التشكيل، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور قسم ثان شبرا الخيمة إشارة من المستشفى بوصول جثتين لـ عاطلين بهما جروح طعنية متفرقة بأنحاء جسديهما.

جرى اخطار اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية، وجرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى قيام "المتوفيان" بالاشتراك مع 3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة بالإكراه.

كما توصلت الجهود إلى قيام المتوفيين باستدراج تاجر سجائر ونجله مقيمين بمحافظة الغربية بزعم بيع سجائر لهما وسرقتهما وأن نجل التاجر وراء ارتكاب واقعة مقتلهما.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط أفراد التشكيل، وكذا تاجر السجائر ونجله، وبمواجهة نجل التاجر تبين أنه مصاب برش خرطوش وكدمات بالرأس.

وقرر بقيام أفراد التشكيل باستدراجه ووالده بزعم بيع كمية من السجائر لهما وعقب وصولهما قاموا بتهديدهما بأسلحة نارية وبيضاء والاستيلاء منهما على مبلغ مالي وهاتف محمول ملك والده، ولدى مقاومته لهم، قام أحد المتوفيان بإطلاق عيار خرطوش تجاهه محدثًا إصابته والتعدي عليه بالضرب وإصابته، إلا أنه تمكن من استخلاص سكين من المتوفي الثاني وتعدى عليهما فأودى بحياتهما، وفر باقي أفراد التشكيل هاربين مستقلين مركبة "توك توك" وبحوزتهم المبلغ المالي والهاتف المحمول المستولى عليهم، وأضاف نجل التاجر بتخلصه من السكين بإلقائها بالطريق العام.

بمواجهة أفراد التشكيل اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن جزء من المبلغ المالي والهاتف المحمول المستولى عليهم وبندقية خرطوش و2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات وسلاح أبيض المستخدمين فى إرتكاب الواقعة وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المستولى عليه.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.