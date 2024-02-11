التكييفات احترقت.. المعمل الجنائي يعاين حريق أعلى برج سكني بالمهندسين

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب أعلى برج سكني بالمهندسين، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



التكييفات احترقت

وتبين من خلال التقرير المبدئي لخبراء المعمل الجنائي، أن الحريق تمدد داخل الطابق وادي إلى إحتراق التكييفات مواسير البلاستيك.

البداية بتلقى الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا بنشوب حريق في أعلى برج سكني بمنطقة المهندسين، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية، إلى محل البلاغ، بصحبة عدد من سيارات الإطفاء.

وتبين من خلال الفحص المبدئي أن الحريق نشب بالطابق 25 من البرج، ونجح رجال الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات، ومنع امتداده إلى باقى العقار والعقارات المجاورة.

وتلقت قوات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا بنشوب حريق في الطابق الـ 25 من البرج، وتبين أن الحريق أحدث بعض التلفيات في التكييفات والمواسير البلاستيك

فرض كردون أمني وتعاملت قوات الحماية المدنية مع الحريق، ونجحت في إخماده والسيطرة عليه دون إصابات، وتم تحرير محضرا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

