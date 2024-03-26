انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق لافتة إعلانات بالشيخ زايد

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب في لافتة إعلانات بمدخل مدينة الشيخ زايد، لمعرفة أسباب اشتعالها، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

عرف الحريق.. باخطار تلقته الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في لافتة اعلانات بمدخل الشيخ زايد.

وعلى الفور دفعت الإدارة بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة زايد، إلى محل البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق في لافتة اعلانات بالشيخ زايد ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

تمت السيطرة على الحريق بواسطة رجال الحماية المدنية، وتم رفع آثار اللافتة من الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق