برلماني يطالب بسرعة استخراج بطاقات تموين لكل من زالت عنهم علة المنع

تقدّم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين، وذلك عملًا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 و213 من لائحة المجلس، بشأن عدم استخراج وزارة التموين البطاقات التموينية للأشخاص الذين زالت عنهم علة المنع.

وأكد خالد أبو نحول، أن وزارة التموين حددت الحالات المُطبق عليها حذف بطاقات التموين والفئات المحرومة من الحصول عليها، نظرًا لتوافر محددات الاستبعاد من الدعم عليهم، حيث شددت الوزارة على أنه لا يتم إيقاف بطاقات التموين إلا إذا كانت الأسرة غير مستحقة للدعم وفقا لشروط وضعتها.

وتابع عضو مجلس النواب: وجدنا عوار تنفيذي كبير يشوب تلك العملية، متمثل في أن الشخص الذي يتوافر فيه أي من الشروط السابقة في حال زوالها لا يستطيع أن يقوم بإستخراج البطاقة التموينية الخاصة به، بمعنى أن وزارة التموين تتعامل مع من تتوافر فيه أي من الشروط السالف ذكرها أنه غير مستحق لبطاقة التموين بشكل نهائي حتى ولو زالت علة المنع، وهو أمر مجحف وغير عادل على الإطلاق».

وطالب خالد أبو نحول، التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل استخراج البطاقات التموينية لكل من زالت علة المنع منه بالسرعة المناسبة.