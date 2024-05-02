ديربي لندن.. سون وريتشارليسون يقودان توتنهام أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ديربي لندن أمام تشيلسي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق توتنهام، اليوم الخميس، ضيفًَا على نظيره تشيلسي بملعب ستامفورد بريدج، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الكوري الجنوبي سون هيونج مين، هجوم السبيرز أمام البلوز رفقة البرازيلي ريتشارليسون، بمعاونة السويدي ديجان كولوسيفسكي وبرينان جونسون.

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المرتبة التاسعة وفي رصيده 48 نقطة.

تشكيل توتنهام لمواجهة تشيلسي

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - ميكي فان دي فان - إيمرسون

خط الوسط: يفيس بيسوما - بابي سار - برينان جونسون

وفي الهجوم: سون هيونج مين - ريتشارليسون - ديجان كولوسيفسكي.