ads
الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

ديربي لندن.. سون وريتشارليسون يقودان توتنهام أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي

سون نجم توتنهام
سون نجم توتنهام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ديربي لندن أمام تشيلسي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق توتنهام، اليوم الخميس، ضيفًَا على نظيره تشيلسي بملعب ستامفورد بريدج، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الكوري الجنوبي سون هيونج مين، هجوم السبيرز أمام البلوز رفقة البرازيلي ريتشارليسون، بمعاونة السويدي ديجان كولوسيفسكي وبرينان جونسون.

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المرتبة التاسعة وفي رصيده 48 نقطة.

تشكيل توتنهام لمواجهة تشيلسي

حراسة المرمى: فيكاريو 

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - ميكي فان دي فان - إيمرسون 

خط الوسط: يفيس بيسوما - بابي سار - برينان جونسون 

وفي الهجوم: سون هيونج مين - ريتشارليسون - ديجان كولوسيفسكي.

توتنهام تشيلسي الدوري الإنجليزي تشكيل توتنهام سون