الدوري الإنجليزي.. سون وفيرنر على رأس هجوم توتنهام أمام نيوكاسل

أعلن الأسترالي آنجي بوستيكوجلو المدير الفنى لفريق توتنهام، تشكيل لاعبيه الرسمي الذي سيواجه نيوكاسل يونايتد، اليوم، على ملعب "سانت جيمس بارك"، في إطار منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - ميكي فان دي فين - ديستيني أودوجي

خط الوسط: يفيس بيسوما - رودريجو بيتانكور - بيرنان جونسون - جيمس ماديسون

خط الهجوم: تيمو فيرنر - هيونج مين سون

ويدخل توتنهام المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، فيما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز الثامن برصيد 47 نقطة.

ويبدأ توتنهام اللقاء بمعنويات عالية بعد تحقيقه الفوز على نوتينجهام فورست في الجولة الماضية، حيث يتطلع للحفاظ على موقعه في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة مع منافسة قوية من أستون فيلا، الذي يواجه أرسنال متصدر الترتيب في مواجهة قوية.