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الأحد 19 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائي الكونفدرالية.. توافد جماهيري على استاد القاهرة لمساندة الزمالك

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
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توافدت الجماهير المصرية على استاد القاهرة لمساندة الزمالك  أمام نهضة بركان  المغربي، في إياب الدور  النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها مساء اليوم .

شهدت استاد القاهرة استقبال جماهيرى كبير من مختلف الفئات العمرية، التى جاءت لدعم الفريق من أجل الفوز بالبطولة الأفريقية. 

من المتوقع أن يدخل الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى:  محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح  وعمر جابر.

خط الوسط:  نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة  وأحمد حمدي  وأحمد مصطفى زيزو  ومصطفى شلبي

الهجوم: سيف الجزيري

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مساء اليوم توافدت الجماهير نهضة بركان المغربي الكونفدرالية