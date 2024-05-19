نهائي الكونفدرالية.. توافد جماهيري على استاد القاهرة لمساندة الزمالك

توافدت الجماهير المصرية على استاد القاهرة لمساندة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي، في إياب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها مساء اليوم .
شهدت استاد القاهرة استقبال جماهيرى كبير من مختلف الفئات العمرية، التى جاءت لدعم الفريق من أجل الفوز بالبطولة الأفريقية.
من المتوقع أن يدخل الزمالك بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح وعمر جابر.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي وأحمد مصطفى زيزو ومصطفى شلبي
الهجوم: سيف الجزيري