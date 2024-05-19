الدوري الإيطالي.. لاوتارو يقود هجوم الإنتر أمام لاتسيو للاحتفال بلقب الاسكوديتو

يستعد إنتر ميلان للاحتفال بلقب الاسكوديتو رسميًا، مساء اليوم، الأحد، عندما يستضيف لاتسيو على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في الجولة 37 من الدوري الإيطالي.

أعلن المدير الفني لإنتر ميلان، سيموني إنزاجي، عن تشكيل فريقه لمباراة اليوم، وجاء كالآتي:

حراسة المرمى: سومير.

خط الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني، دارميان.

خط الوسط: باريلا، كالهانوجلو، ميخيتاريان.

خط الهجوم: ديماركو، تورام، لاوتارو.

ويبرز في التشكيل وجود النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، هداف الدوري الإيطالي هذا الموسم، إلى جانب الثنائي الهجومي إدين دزيكو وخواكين كوريا.

ويحتل إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي برصيد 92 علما بأنه حسم لقب الدوري، فيما يأتي لاتسيو في المركز السابع برصيد 59 نقطة.

