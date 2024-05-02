انطلاق أعمال اجتماع مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدوحة

انطلقت اليوم أعمال اجتماع مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تستضيفه دولة قطر، برئاسة الدكتور هان سونغ سو، رئيس مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأوضح سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أن دعم دولة قطر المستمر لمكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعكس التزامها بأهداف الأمم المتحدة، معربا عن تطلعه إلى اعتماد "إعلان الدوحة" باعتباره الوثيقة الختامية للاجتماع.



وأعرب الدكتور هان سونغ سو، رئيس مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، في كلمة، عن شكره لدولة قطر لاستضافتها اجتماع المجلس، مشيرا إلى أهمية مجلس رؤساء الجمعية العامة بوصفه مرجعا مهما في السياق الجيوسياسي اليوم، معربا عن تطلعه أن يكون هذا الاجتماع منصة للاستفادة من الخبرات المتراكمة للرؤساء السابقين.



من جانبه، عبر دينيس فرانسيس، رئيس الدورة الحالية للأمم المتحدة، في كلمة عن شكره لدولة قطر لاستضافتها اجتماع مجلس رؤساء الجمعية العامة، معربا عن تطلعه لمناقشة آخر التحديات التي تواجه النظام المتعدد الأطراف بما فيها المسائل المتعلقة بأوضاع السودان وهايتي وأفغانستان وأوكرانيا والأزمة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة.



وأشار إلى الفرص التي تُمكّن القادة من تكثيف الجهود الرامية إلى خلق مستقبل مشرق، موضحا أن رئاسته الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة ترتكز على السلام والتقدم والازدهار والتنمية للجميع.



ويناقش الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين عددا من القضايا المهمة أبرزها، الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وغزة، وأوكرانيا، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وقمة المستقبل المزمع عقدها في بداية انطلاقة الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة شهر سبتمبر المقبل.