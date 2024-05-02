باحث: البعض في إسرائيل يرى أن "أبو مازن" الوجه الثاني لحماس ولديه نفس الأهداف

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري والباحث في الشؤون الإسرائيلية، إنّ البعض في إسرائيل يرى أن السلطة الفلسطينية ومحمود عباس أبو مازن هو الوجه الثاني لحركة حماس ولديه نفس الأهداف، لكنه لا يعلنها.

وأضاف "أنور" خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري: "البعض في إسرائيل يبحث عن السراب أو ربما كائنات فضائية تدير قطاع غزة بدلا منهم، ولا يريدون طباعة كتب دراسية لطلاب المدارس في القطاع أو إدارة المخابز، لكنهم يريدون أن يدير طرف آخر القطاع غير السلطة الفلسطينية، على الجانب الآخر، لا تريد السلطة الفلسطينية أن تأتي على ظهر دبابة إسرائيلية".

إلى ذلك، أكد الإعلامي أحمد الطاهري: "نحن أمام اختيار في لحظة فارقة، إما انفجار للوضع الإقليمي أو نزع فتيل هذا الانفجار والاستجابة للجهود المصرية".