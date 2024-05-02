الزمالك يهزم البنك الأهلي بهدف زيزو في الدوري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على البنك الاهلي، بهدف في المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة ٢٠ من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد أحمد مصطفى زيزو في الدقيقة ٤ من الوقت البديل من الشوط الاول، وشهد اللقاء طرد أسامة فيصل لاعب البنك الاهلي بعد حصول الانذار الثاني.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة ٢٤ ليحتل المركز الثاني عشر في ترتيب جدول المسابقة، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقط ١٨ في المركز الخامس عشر.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، مصطفى الزناري، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، أحمد حمدي.

خط الهجوم: ناصر ماهر، مصطفى شلبي، أحمد مصطفى "زيزو".

وجاء تشكيل البنك الاهلي كالتالي: حراسة المرمى: حسن شاهين.

خط الدفاع: محمد عبد الغنى، ايمن اشرف، احمد ربيع، يعقوبو.

خط الوسط: سعيدو سيمبورى، محمد فتحى، محمد هلال، ياو انور.



خط الهجوم:كريم بامبو، اسامة فيصل.

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