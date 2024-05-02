قطر تشكر مصر على تعاون وزارة الصحة والهلال الأحمر في نقل الجرحى الفلسطينيين للعلاج بالدوحة

‎اجتمعت لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية.

‎جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزير التعاون بشأن قطاع غزة، لا سيما في المجال الصحي.

وأعربت وزير الدولة للتعاون الدولي القطري، خلال الاجتماع، عن شكر دولة قطر لجمهورية مصر العربية، على تعاون وزارة الصحة والهلال الأحمر في نقل الجرحى الفلسطينيين للعلاج بالدوحة.

ومن جانبه، عبر وزير الصحة المصري، عن تقدير بلاده لجهود دولة قطر في علاج الجرحى الفلسطينيين، مشيرًا في هذا الصدد إلى التعاون الوثيق بين البلدين بشأن قطاع غزة.