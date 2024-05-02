ديربي لندن.. بالمر يقود تشيلسي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشينيو، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ديربي لندن أمام توتنهام هوتسبير، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق تشيلسي، اليوم الخميس، نظيره توتنهام على ملعب ستامفورد بريدج، في اللقاء الذي ينطلق في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الواعد كول بالمر هجوم البلوز أمام السبيرز، ويعاونه السنغالي نيكولاس جاكسون والأوكراني ميخايلو مودريك ونوني مادويكي.

ويحتل فريق تشيلسي، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما يأتي توتنهام في المرتبة الخامسة وفي رصيده 60 نقطة.

تشكيل تشيلسي لمواجهة توتنهام

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش

خط الدفاع: ألفي جيلكريست - تريفوه تشالوباه - بنوا بدياشيلي - مارك كوكوريلا

خط الوسط: موسيس كايسيدو - كونور جالاجير - كول بالمر

وفي الهجوم: نوني مادويكي - نيكولاس جاكسون - ميخايلو مودريك.