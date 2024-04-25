نهاية موسم إنزو فيرنانديز مع تشيلسي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن نهاية موسم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز مع تشيلسي الإنجليزي، وعدم لعبه لأي مباراة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وشارك إنزو فيرنانديز مع تشيلسي في المباراة الماضية أمام أرسنال، ولكنه لم يكمل اللقاء لتعرضه للإصابة، ليغادر ملعب المباراة في الدقيقة 67.

ويعاني إنزو من آلام في الأسابيع الأخيرة، ما أجبره على الخضوع إلى عملية جراحية للتخلص من الفتق أسفل البطن.

وبحسب الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، فإن إنزو انتهى موسمه مع تشيلسي بسبب خضوعه لعملية الفتق.

وأضاف فابريزيو، أن بطل العالم 2022، خضع لعملية جراحية في الساعات القليلة الماضية، بعد معاناته من فتق بين أسفل البطن والفخذ منذ نحو شهر.

وخاض إنزو فيرنانديز صاحب الـ25 عامًا، 40 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم في مختلف المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3 آخرين.

ويستعد البلوز لمواجهة أستون فيلا بعد غد السبت، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة، بعد 32 مباراة لعبها حتى الآن.