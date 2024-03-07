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الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق بمخالفات داخل كلية هندسة

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة المطرية بندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب بمخلفات داخل كلية هندسة بالمطرية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

 

تلقت غرفة عمليات إطفاء القاهرة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في مخلفات داخل كلية هندسة فرع المطرية.

 

وتم الدفع برجال الإطفاء وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل أن تمتد إلى المباني المجاورة.

 

وتبين من الفحص أن النيران التهمت مجموعة من المخلفات في ساحة فضاء داخل الكلية والتي أحرقت نخلة ومجموعة من الأشجار، تم تحرير محضر، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

إخطار ا من شرطة النجدة النيابة العامة تحرير محضر حريق نشب