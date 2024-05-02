تنفيذ 19 ألفا و212 مشروعا لشباب محافظة الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم عن تنفيذ ١٩ ألفا و٢١٢ مشروعا ضمن مبادرة برنامج مشروعك بتكلفة ٣ مليارات و ٢١٨ مليونا و ٩٣٣ جنيها وتوفير ٥٦ ألفا و٣٢١ فرصة عمل للشباب منذ انطلاق المبادرة في ٢٠١٥ وحتى ٣٠ أبريل ٢٠٢٤.

وأكد المحافظ على ضرورة تشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات وتعزيز ثقافة العمل الحر، حيث تسهم تلك المشروعات في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة فضلًا عن التأكيد على جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا وغيرها).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٦٣١ مشروعا بقيمة ٣٩٣ مليونا و١٢٣ ألفا و٤١٦ جنيها، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق حي أول وحي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٧٧٠ مشروعا بقيمة ٣٧٣ مليونا و٤٥١ ألفا و٤٠٠ جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية؛ بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨٣٧ مشروعا بقيمة ٣٥١ مليونا و٧٣١ ألف جنيه و٢٥٠ جنيها.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.