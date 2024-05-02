عيد العمال.. السيسي يكرم عددا من قدامى العمل النقابي والنماذج المضيئة

يكرم الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال، عددا من قدامى العمل النقابى من بينهم عادل نظمى رئيس نقابة المرافق، واسم المرحوم محمد عرابى رئيس نقابة المناجم والمحاجر، بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، بالإضافة إلى منح عدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة نوط الامتياز، وذلك حرصا على دعم كافة فئات المجتمع.

ومن المقرر تكريم نماذج من المرأة العاملة التى تحمل قصص كفاح كذلك ذوو همم ممن ضربوا أروع العمل على المثابرة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم احتفالية عيد العمال بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة ولفيف من جميع فئات الشعب المصري.

كما يشهد الاحتفال الوزراء ورجال الدين الإسلامى والمسيحى والقيادات السياسية والحزبية وبحضور ممثلى العاملين فى كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.

ويقام الاحتفال بمدينة العاشر من رمضان بأحد مصانع الأجهزة المنزلية حيث أرسى الرئيس السيسى مبدأ مهما بالاحتفال بعيد أول مايو وسط القواعد العمالية وهو ما يحفز العمال على مواصلة الإنتاج واستمرار مسيرة التنمية.