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الخميس 02 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

حملات تفتيشية على المخابز السياحية للتأكد من وزن وسعر الرغيف بالعاشر من رمضان

حملات علي المخابز
حملات علي المخابز
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شنت إدارة تموين العاشر من رمضان اليوم الخميس، حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة برئاسة المهندس مصطفى عبدالقادر على المخابز البلدية وتم المرور على عدد من المخابز وأسفرت الحملة عن تحرير تقريرين ضد أصحاب المخابز المخالقة لإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز.

كما تم تحرير محضر رقم 2236 جنح قسم ثان ضد صاحب مخبز سياحى لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم أيضا تحرير المحضر رقم 2237جنح قسم ثان ضد صاحب مخبز سياحى لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتحرير محضر رقم 2238 جنح قسم ثان ضد صاحب مخبز إفرنجي لعدم الإعلان عن الأسعار.

من جانبه طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

الإعلان عن الأسعار أصحاب المخابز الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدعم لمستحقية العاشر من رمضان