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الخميس 02 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. "تعليم الفيوم" تحصد مركز رابع جمهورية بمسابقة اللغة العربية

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم في مسابقة اللغة العربية، التى نظمها الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، على مستوى الجمهورية، وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم. 

وفاز الطالب بدر الدين أكرم كمال خليل - المدرسة الثانوية الفنية الصناعية للتعليم والتدريب المزدوج - إدارة غرب الفيوم التعليمية، بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية، في مسابقة القراءة الحرة 2024م.

كما تم منح شهادة تقدير أحمد السيد على محمود مشرف عام مادة اللغة العربية بمحافظة الفيوم.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطالب بدر الدين، وكذلك رسالة شكر وتقدير لفريق العمل بالتعليم الفني وتوجيه اللغة العربية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والمشاركة المتميزة المشرفة على مستوى الجمهورية.

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