التصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه غرقًا في مياه ترعة بالشرقية

قررت نيابة كفر صقر اليوم الخميس، التصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه غرقا فى مياه ترعة أبو الشقوق وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "أحمد محمد" 13 عاما طالب مقيم بقرية أبو الشقوق بمركز كفر صقر جثة هامدة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطالب التى أودت بحياته إثر سقوطه غارقا في مياه ترعة أبو الشقوق بمركز كفر صقر، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.