الجيش الكيني يقتل 6 من مسلحي حركة الشباب في المنطقة الساحلية

قال الجيش الكيني، إن قواته قتلت ستة من عناصر حركة الشباب الإرهابية، من بينهم مقاتل أجنبي، خلال عملية في مقاطعة لامو الساحلية.

وقالت قوات الدفاع الكينية أمس الأربعاء إنها شنت عملية ضد معسكر نشط لحركة الشباب في كومبا، على بعد حوالي 10 كيلومترات غرب باندانجو، بالقرب من غابة بوني الشاسعة حيث يختبئ المتمردون، بحسب ما أوردته صحيفة "إيست أفريكان" الكينية.

وأضافت قوات الدفاع الكينية في بيان أن "العملية نجحت في تحييد ستة أعضاء من حركة الشباب، من بينهم مواطن أجنبي، وأسفرت عن مصادرة إمدادات لوجستية كبيرة".

وبحسب البيان، فقد تم تنفيذ المداهمة بعد ورود تقارير استخباراتية تفيد بأن المجموعة كانت تخطط لشن هجوم في المنطقة.

وأشارت قوات الدفاع الكينية إلى أن بعض الإرهابيين تمكنوا من الفرار ونصحت السكان بالبقاء يقظين لأن العملية قد تؤدي إلى زيادة أنشطة المجموعة، خاصة وأن عدد الإرهابيين المصابين مرتفع.

وقالت قوات الدفاع الكينية: "يتم تشجيع أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوك مشبوه أو أفراد يطلبون المساعدة في المنطقة. وهذه اليقظة أمر بالغ الأهمية بينما نواصل تعطيل الأنشطة الإرهابية وتعزيز الأمن في المنطقة".

وكانت مقاطعة لامو في دائرة الضوء خلال السنوات القليلة الماضية بسبب العدد المتزايد من الهجمات المسلحة المدمرة التي خلفت جحافل من أفراد الأمن والمدنيين قتلى.

كما شهدت المناطق الحدودية في كينيا، مثل مقاطعات مانديرا وواجير وجاريسا، هجمات مماثلة، مما أثر على التنمية الشاملة.