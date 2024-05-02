إزالة 32 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية باستمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 32 حالة تعد بمساحة 2226 متر مباني و4 حالات تعد بمساحة 1 فدان و13 قيراطا و18 سهما على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأكد “غراب” أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.