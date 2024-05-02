أهالي قطاع غزة يعبرون عن خوفهم من اجتياح مدينة رفح الفلسطينية

عبر أهالي قطاع غزة عن خوفهم الشديد من اجتياح مدينة رفح الفلسطينية من قِبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن ضاقت بهم الأبواب واكتظوا جميعًا على الحدود الشمالية لفلسطين.

وأكد الغزاويون أنهم يبحثون عن مناطق يمكن أن تلجأ إليها بعيدًا عن أى اجتياح عسكري، متخوفين من عدم وجود مناطق آمنة في قطاع غزة بالكامل شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، إلا أن تقف الحرب بشكل نهائي.

وتابعوا في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن معظمهم لم يتفاعلوا مع أى مفاوضات سابقة ولكن المفاوضات الأخيرة نضع فيها آمالًا كبيرة على نجاحها ونعود مرة أخرى إلى منازلنا وتنتهي الحرب مع عدم حدوث اجتياح عسكري في رفح الفلسطينية.