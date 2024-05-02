120 مشاركا بالبرنامج التوعوي حول "السكتة الدماغية" بطب قناة السويس

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة قناة السويس، وقسم النفسية والعصبية، بالتنسيق مع إدارة تدريب أفراد المجتمع - برنامجا تدريبيا توعويا بعنوان "ما بعد الإصابة بالسكتة الدماغية"، وذلك أمس الأربعاء الموافق الأول من مايو، بقاعة الاحتفالات بالمستشفيات التعليمية للجامعة، مستهدفا 120 مشاركا من المجتمع الجامعي، والخارجي.

وبإشراف عام الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة عبير هجرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

حاضر بالبرنامج التوعوي الدكتورة هايدي حسن رئيس قسم النفسية والعصبية، والدكتورة مروة عرابي أستاذ مساعد الأمراض العصبية ونائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وتناولت التعريف بالسكتة الدماغية أو السكتة أو الحادثة الدماغية الوعائية أو الجلطة الدماغية، هي عند نقص تدفّق الدم وتغذيته إلى أحد أجزاء الدماغ والذي يؤدي إلى موت الخلايا.

وتمت الإشارة كذلك وتوعية المشاركين بعوامل الخطورة الرئيسية للسكتة الدماغية وهي ضغط الدم غير المنضبط، وتشمل عوامل الخطورة الأخرى التدخين، السمنة، ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، داء السكري.

كما تناول البرنامج التوعوي تحديات إعادة التأهيل بعد السكتة الدماغية، والأنواع المختلفة لإعادة التأهيل.

هذا واستهدف البرنامج التوعوي 120 مشاركا من المجلس القومى للمرأة فرع الإسماعيلية، وحدة تكافؤ الفرص، هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، المراقبة الطبية بالجامعة، مديرية الطب البيطرى كلية الحاسبات والمعلومات، المستشفى الجامعى، وأقيم بإشراف تنفيذي المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

يشار إلى أن وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة قناة السويس حصلت على الجائزة الماسية من المنظمة العالمية في علاج مرضى السكتة الدماغية، وتعد الجائزة الأولى في تقييم جودة الرعاية الطبية المقدمة لمرضى السكتة الدماغية، وذلك ضمن 7 وحدات على مستوى الجمهورية.

وتعد الوحدة كذلك الأولى من نوعها في منطقة إقليم القناة وسيناء.