ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34596 شهيدًا و77816 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34596 شهيدا و77816 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وواصل الاحتلال قصفه المدفعي بشكل مكثف على المناطق الشرقية لمدينة رفح، في المحافظة الوسطى، ارتقى 6 شهداء في قصف صهيوني استهدف مدينة الزهراء شمال مخيم النصيرات.

وأُصيب 9 مواطنون وتضرر عدد من المنازل جراء قصف الاحتلال أرضًا زراعية قرب مركز الشرطة في أرض المفتي بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال غارة شرقي حي الزيتون والمناطق الشرقية لمدينة غزة. كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها على حي الشيخ عجلين غربي مدينة غزة.

ودخلت حرب الإبادة الجماعية على غزة يومها الـ 209 تواليًا، وسط تواصل القصف الجوي والمدفعي الذي طال جميع مناطق قطاع غزة، محدثًا دمارًا هائلًا، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.