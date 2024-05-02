اليوم.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة الجونة في الدوري

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الخميس، دون راحة استعدادًا لمواجهة الجونة، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع الجونة، على ستاد القاهرة الدولي يوم السبت المقبل في المباراة التي تجمع بين الفريقين بالجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض لاعبو الأهلي تدريباتهم الجماعية، على ملعب مختار التتش، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بعد الفوز على الإسماعيلي.

ورفض مارسيل كولر منح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات، قبل لقاء الجونة، في ظل ضيق الوقت.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما أمس الأربعاء على استاد برج العرب ضمن الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.