يائير لابيد: التقيت وزير الخارجية الإماراتي في بلاده وقلت له إن الأمر الأكثر إلحاحًا هو عودة المختطفين

شدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الخميس من أبو ظبي، على أهمية إعادة الأسرى الإسرائيليين، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، وفقا لنبأ أوردته قناة "العربية".

وقال لابيد في الاجتماع إن "الشيء الأكثر إلحاحا هو إعادة الرهائن إلى الوطن، ويمكن لأي دولة في المنطقة التأثير على الصفقة".

وتوجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أمس الأربعاء إلى الإمارات في "زيارة سياسية قصيرة".

وكان لابيد افتتح في عام 2021 السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي والقنصلية الإسرائيلية في دبي، في زيارة كانت أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي والأولى منذ إبرام إسرائيل والإمارات اتفاق إبراهام.