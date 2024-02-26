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الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق سيارات خردة بالعمرانية

ارشيفيه
ارشيفيه
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب بعدة سيارات خردة ومخلفات بقطعة أرض فضاء  بمنطقة العمرانية، وفحص آثار الحريق لمعرفة  أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

كانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقت إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق بسيارات خردة داخل قطعة أرض بمنطقة العمرانية.
وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى محل البلاغ، بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة العمرانية، ونحج رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، ولم يسفر عن وقوع إصابات.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حريق سيارات خردة العمرانية حوادث