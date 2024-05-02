روسيا وفيتنام تعملان على توسيع التعاون بين البلدين في مختلف مجالات التفاعل الثنائي

صرح السفير الروسي لدى فيتنام جينادي بيزديتكو، اليوم الخميس بأن فيتنام وروسيا تعملان على توسيع التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات.

وقال بيزديتكو -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن القيود والعقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا لها تأثيرات سلبية على العلاقات والتعاملات الثنائية مع الدول الأخرى، حيث تكون مسألة المدفوعات الثنائية في المعاملات هي المسألة "الأكثر صعوبة".

وأضاف أن حكومتي البلدين تعملان بشكل استباقي على التغلب على هذه الصعوبات، مُعربًا عن ثقته في قدرة البلدين على توحيد الجهود من أجل تجاوز جميع الصعوبات القائمة وإحراز تقدم ملموس في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين فيتنام وروسيا.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، في 24 فبراير 2022، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.