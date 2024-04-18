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الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الفيتو الأمريكي يمنع فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
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حال استخدام الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو”، دون حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة من خلال تصويت أجراه مجلس الأمن الدولي منذ قليل.

يشار إلى أن المشروع الذي أفشلته الولايات المتحدة حصل على موافقة 12 دولة أخرى في المجلس، فيما امتنعت كل من بريطانيا وفرنسا عن التصويت لصالح مشروع القرار.

وللحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، يتطلب الأمر موافقة 9 دول أعضاء في مجلس الأمن من أصل 15 دولة، مع عدم اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة الحق في النقض، وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين.

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