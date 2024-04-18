الفيتو الأمريكي يمنع فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

حال استخدام الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو”، دون حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة من خلال تصويت أجراه مجلس الأمن الدولي منذ قليل.

يشار إلى أن المشروع الذي أفشلته الولايات المتحدة حصل على موافقة 12 دولة أخرى في المجلس، فيما امتنعت كل من بريطانيا وفرنسا عن التصويت لصالح مشروع القرار.

وللحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، يتطلب الأمر موافقة 9 دول أعضاء في مجلس الأمن من أصل 15 دولة، مع عدم اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة الحق في النقض، وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين.