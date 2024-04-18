نائب محافظ القاهرة تتابع جهود إزالة عقار مخالف في مصر القديمة

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بأحياء المنطقة الجنوبية لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات محافظ القاهرة.

وشددت على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية واستمرار أعمال التطوير القائمة بنطاق أحياء المنطقة، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمنطقة لتحقيق تغيير ملموس على ارض الواقع.

فى هذا السياق، أشرفت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على جهود الأجهزة التنفيذية بحى مصر القديمة برئاسة اللواء ايمن السعيد رئيس الحي بالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعه الميدانيه بالمنطقة الجنوبية وحضور سناء محمود سكرتير الحي بالبدء في تنفيذ ازالة لعقار مخالف بمصر القديمة.

واكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ان رئاسة حي مصر القديمة بالتنسيق مع الادارة الهندسية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والحي والقوات الشرطية بدأت في تنفيذ الازالة لعقار مكون من ارضي وستة أدوار متكررين، مؤكدة على المتابعة الدورية لحين انتهاء الاعمال طبقا للجدول الزمني المحدد ومتابعة لكافة اعمال التطوير المختلفة بالمنطقة .