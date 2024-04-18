المقاولون يختتم استعدادته لمواجهة بلدية المحلة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن محمد عودة المدير الفني تدريباته الجماعية اليوم الخميس، بملعبه في الجبل الأخضر ثم توجه الفريق بعدها لمحافظة الغربية.

ويعسكر المقاولون اليوم بأحد الفنادق القريبة من مدينة المحلة الكبرى استعدادا لمباراته مع البلدية بالدوري.

ويستعد المقاولون لمواجهة بلدية المحلة يوم الجمعة المقبلة بملعب غزل المحلة فى افتتاح مباريات الفريق بالدور الثاني لمسابقة الدوري.

كان محمد عودة المدير الفني للمقاولون حرص خلال الأيام الماضية على إقامة تدريبات تخصصية للاعبين في المراكز المختلفة لعلاج الأخطاء والاستعداد للمباريات المقبلة بالدوري.

وطالب محمد عودة اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة بيراميدز والتجهيز للمواجهة المقبلة أمام بلدية المحلة في الجولة ال18 لمسابقة الدوري الممتاز.

وتنطلق صافرة مباراة المقاولون مع بلدية المحلة غدا الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصرا لحساب الجولة الـ18 وافتتاح مباريات الدور الثاني لبطولة الدوري المصري هذا الموسم.