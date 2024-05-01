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الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

روسيا تشن 40 هجوما جويا على مواقع عسكرية أوكرانية في دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية

طائرات بدون طيار
طائرات بدون طيار
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تنفيذ هجمات جوية بواسطة طائرات بدون طيار ضد عدد من المواقع العسكرية الأوكرانية في منطقة دونيتسك.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم: "نفذت القوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية، نحو 40 هجمة بواسطة طائرات بدون طيار ضد منشآت عسكرية أوكرانية، مما أدى إلى سقوط عدد من الجنود وتدمير عدد كبير من المعدات في تلك المواقع".

وكثفت روسيا وأوكرانيا الهجمات الجوية بعيدا عن خط الجبهة في الأشهر القليلة الماضية إذ استهدفت كل منهما بنية تحتية حيوية للطاقة والجيش والنقل في الدولة الأخرى.

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