سفير الإمارات بواشنطن: بلادي تتعهد بتعزيز مكانتها كمصدر مُفضل لـ«الحوسبة»

أكد يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، أنه يجب تضييق الفجوة الرقمية ومنح البلدان المزيد من السيطرة على بياناتها من الأولويات الرئيسية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وأضاف العتيبة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتعهد بتعزيز مكانتها كمصدر مفضل لـ"الحوسبة" التي يمكن الوصول إليها - وهو القوة الحسابية والسرعة اللازمة لمعالجة كميات هائلة من البيانات - والنموذج مفتوح المصدر والدعم المالي لدول الجنوب العالمي، ونحن نعمل أيضا مع الولايات المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية ثنائية للاستخدام الأخلاقي والعادل للذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن النفط كان بمثابة الثروة في القرن الماضي، لكن البيانات حلت محله في القرن الجاري، مضيفا: “عصر الذكاء الاصطناعي قد وصل، وهو لحظة تحولية ستمس كل مجالات الحياة الحديثة والشؤون الدولية”، محذرا من أنها أيضا لحظة يمكن أن تفلت من بين أصابعنا، فالذكاء الاصطناعي عبارة عن تكنولوجيا يمكن أن تنتشر بسرعة لم يكن تصورها قبل عقد من الزمن فقط، وهي بعيدة كل البعد عن ضوابط وحدود العالم المادي.

وأوضح أنه ينبغي نشر هذه التكنولوجيا الجديدة بطريقة تعود بالنفع على المجتمع. وهذا يعني تطبيق فوائد الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم والمناخ.