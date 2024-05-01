صليب ألفا وجاما منها.. 40 نوعا من الصلبان| تعرف عليها

هناك 40 نوعاً من الصلبان الذي يرتديها أو يوشمها المسيحيون فالصليب هو أكثر وأهم الرموز المسيحية، وهو معروف قبل المسيحية فتستعرض البوابه أنواع الصلبان
1- علامة العنخ Ankh
صليب به شكل بيضوي في الأعلى، استخدمه قدماء المصريين كرمز للحياة، فكانوا يحملونه أو يقدمونه لغيرهم.
2- صليب ملطا Maltese Cross
صليب ذو 8 نقط وبه 4 خطوط على شكل v ويرجع هذا الصليب إلى جماعة فرسان مالطا التي تشكلت 1048م.
3- صليب القدس Jerusalem Cross
يُعرف باسم التقاطع الخماسي كرمز لجروح المسيح الخمسة: جرحان على يديه واثنان على قدميه وطعنة الحربة.
4- صليب الأرثوذكسية Orthodox Cross
هو الصليب الأرثوذكسي الروسي وفيه خط مائل فريد يشير إلى اللصين اللذين صُلبا بجانب السيد المسيح.
5- جاما كروس Gamma Cross
مكون من حرف جاما في الأبجدية اليونانية وكل حرف جاما يمثل الإنجيليين الأربعة: متى ومرقس ويوحنا ولوقا.
6- ألفا / أو ميغا Alpha / Omega
استخدمه قسطنطين كرمز لجيشه، الألفا أول الحروف اليونانية والأوميجا آخرها، إشارة ليسوع البداية والنهاية.
7- الصليب القبطي Coptic Cross
يرتبط الأقباط بالصليب فيستخدموه في العبادة ويزينون به بيوتهم ويضعونه على صدورهم ويدقونه على أيديهم.
8- الصليب اللاتيني Latin Cross
هو الصليب الكاثوليكي وعادة ما يكون الصليب عليه يسوع مصلوباً ومكتوب عليه: يسوع الناصري ملك اليهود.
9- الصليب سلتيك Celtic Cross
أيرلندي وهو عبارة عن صليب وفي أعلاه دائرة يقول البعض إنها هالة، ويصر آخرون على أنها دائرة سماوية.
10- صليب الجلجثة Golgotha Cross
يظهر رمح لونجينوس في جانب الصليب وعلى الجانب الآخر نجد إسفنجة الخل والمرارة في نهاية عصا طويلة.
11- تاو كروس Tau Cross
يشبه الحرف اليوناني " تاو "، ويعتقد المؤرخون أنه يشبه في شكله الصليب الذي صُلب عليه السيد المسيح.
12- الصليب البابوي Papal Cross
لا يستخدمه سوى بابا روما وبه ثلاثة خطوط ترمز للثالوث بشكل أفقي متزايدة الطول بدلاً من خط واحد فقط.
13- الصليب اليوناني Greek Cross
له أربعة امتدادات متساوية، واشتهر استخدامه في بداية للمسيحية، واليوم تستخدمه الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية.
14- الصليب الاسكندنافي Scandinavian Cross
يستخدم في الدنمارك وأيسلندا وفنلندا والسويد والنرويج وهو يرجع في الأصل إلى الدنمارك.
15- صليب أندراوس الرسول St. Andrew’s Cross
يستخدم فقط في إسكتلندا يقال إنه خلال استشهاد القديس أندراوس طلب عدم صلبه مثل المسيح.
16- صن كروس Lithuanian Cross
صليب الشمس، كان يُستخدم من قبل ظهور المسيحية، واستخدمه المسيحيون كرمز للقوة.
17- الصليب الليتواني Lithuanian Cross
تم استخدامه للاحتفال باستقلال ليتوانيا عن الاتحاد السوفيتي.
18- الصليب البيزنطي Byzantine Cross
الأوكرانيون مرتبطون بالصليب البيزنطي ويستخدم عادة من قبل المسيحيين الأرثوذكس في الشرق.
19- بولنيسي كروس Bolnisi Cross
وجد صليب بولنيسي في القرن الخامس في كنيسة بولنيسي سيوني أقدم كنيسة في جورجيا.
20- شوارزكروز Schwarzkreuz
الصليب الحديدي استخدمه الجيش الألماني بعد أن استخدمته روسيا خلال معاركهم مع نابليون.
21- سانت جيمس كروس St. James Cross
يُطلق عليه أيضًا اسم صليب المحارب في انعكاس لشخصية القديس يعقوب الأكبر القوية.
22- تولوز كروس Toulouse Cross
صليب تولوز كان شعار النبالة لعائلة القديس جايلز من تولوز في العصور الوسطى.
23- ماريان كروس Marian Cross
صمم البابا يوحنا بولس الثاني الصليب المريمي وهو مشتق من الصليب اللاتيني مع وضع الحرف م على الجانبين، وهو رمز للأم مريم وتفانيها وحبها لابنها يسوع.
24- الصليب المرساة Anchored Cross
يسمى أيضًا صليب البحارة ومعروف أيضًا بصليب القديس إكليمنضس الذي استشهد في البحر الأسود.
25- صليب العنب Grapevine Cross
تم استخدامه لأول مرة في القرن الرابع في مملكة أيبيريا ويمكن تمييزه بسهولة بسبب ذراعيه المتدلية.
26- صليب الباسك Basque Cross
هو رمز أسطوري يمثل الشمس.
27- الصليب الصربي Serbian Cross
هو تمثيل لجميع الصرب والكنيسة الأرثوذكسية الصربية. وجزء من شعار النبالة وعلم صربيا.
28- نوفغورود كروس Novgorod Cross
تقاطعات نوفغورود هي أنواع من الصلبان التي لا تزال حية في روسيا، كل صليب نوفغورود عبارة عن صليب رباعي مع دائرة.
29- بوتوني كروس Bottony Cross
غالبًا ما تم استخدام الصلبان بوتوني في الدروع وتستخدم الكنيسة الأسقفية صليب بوتوني.
30- كروس كروسليت Cross Crosslet
صليب شعاري تم استخدامه من قبل العديد من النبلاء مثل بوشامب وإيرل وأرويك وبارون ويلوبي دي بروك.
31- صليب القديس بطرس Cross of St. Peter
أثناء استشهاد بطرس الرسول طلب ألاَّ يُصلب بنفس الطريقة التي صلب بها يسوع المسيح.
32- رئيس الأساقفة كروس Archbishop Cross
يُعرف باسم الصليب البطريركي أو الصليب الأسقفي ويستخدمه فقط أساقفة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
33- صليب بورجوندي Cross of Burgundy
شكل آخر من أشكال صليب أندراوس الرسول والفرق بين الاثنين هو أن صليب بورجوندي له حواف خشنة مقارنة بالخطوط الخطية لصليب سانت أندرو.
34- تمبلر كروس Templar Cross
استخدمه فرسان الهيكل خلال حروبهم كرمز للاستشهاد وكانت لديهم قاعدة وهي عدم الاستسلام ما لم يسقط العلم
35- الصليب المعقوف النازي Nazi Swastika
يتم استخدامه كصليب بديل للمسيح وبسبب النظام النازي أصبح أكثر ارتباطًا بالعنصرية التي نشرها هتلر.
36- الصليب المعقوف الهندي Indian Swastika
تم استخدامه من قبل البوذية والديانات الأخرى. كانت ذات يوم رمزًا محبوبًا من قبل الناس.
37- بالكنكروز Balkenkreuz
على الرغم من تشابهه مع صليب المسيح لكن لا توجد علاقة بينهما وهو الآن يشير للحرب والإرهاب.
38- صليب لورين Cross of Lorraine
صليب لورين مزدوج الماسورة، أصبح رمزًا لفرنسا خلال معركتهم لاستعادة أراضيهم المفقودة.
39- فيلفوت Fylfot
كلمة fylfot إنجليزية قديمة تعني أربعة أقدام، إنه رمز قديم للعبادة والممارسات الدينية من البوذية والهندوسية.
40- عبور بيزانا Cross Pisana
كان شعار النبالة لشعب بيزا في إيطاليا.
البوابة القبطية
صليب ألفا وجاما منها.. 40 نوعا من الصلبان| تعرف عليها
هناك 40 نوعاً من الصلبان الذي يرتديها أو يوشمها المسيحيون فالصليب هو أكثر وأهم الرموز المسيحية، وهو معروف قبل المسيحية فتستعرض البوابه أنواع الصلبان