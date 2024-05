صليب ألفا وجاما منها.. 40 نوعا من الصلبان| تعرف عليها

هناك 40 نوعاً من الصلبان الذي يرتديها أو يوشمها المسيحيون فالصليب هو أكثر وأهم الرموز المسيحية، وهو معروف قبل المسيحية فتستعرض البوابه أنواع الصلبان

1- علامة العنخ Ankh

صليب به شكل بيضوي في الأعلى، استخدمه قدماء المصريين كرمز للحياة، فكانوا يحملونه أو يقدمونه لغيرهم.

2- صليب ملطا Maltese Cross

صليب ذو 8 نقط وبه 4 خطوط على شكل v ويرجع هذا الصليب إلى جماعة فرسان مالطا التي تشكلت 1048م.

3- صليب القدس Jerusalem Cross

يُعرف باسم التقاطع الخماسي كرمز لجروح المسيح الخمسة: جرحان على يديه واثنان على قدميه وطعنة الحربة.

4- صليب الأرثوذكسية Orthodox Cross

هو الصليب الأرثوذكسي الروسي وفيه خط مائل فريد يشير إلى اللصين اللذين صُلبا بجانب السيد المسيح.

5- جاما كروس Gamma Cross

مكون من حرف جاما في الأبجدية اليونانية وكل حرف جاما يمثل الإنجيليين الأربعة: متى ومرقس ويوحنا ولوقا.

6- ألفا / أو ميغا Alpha / Omega

استخدمه قسطنطين كرمز لجيشه، الألفا أول الحروف اليونانية والأوميجا آخرها، إشارة ليسوع البداية والنهاية.

7- الصليب القبطي Coptic Cross

يرتبط الأقباط بالصليب فيستخدموه في العبادة ويزينون به بيوتهم ويضعونه على صدورهم ويدقونه على أيديهم.

8- الصليب اللاتيني Latin Cross

هو الصليب الكاثوليكي وعادة ما يكون الصليب عليه يسوع مصلوباً ومكتوب عليه: يسوع الناصري ملك اليهود.

9- الصليب سلتيك Celtic Cross

أيرلندي وهو عبارة عن صليب وفي أعلاه دائرة يقول البعض إنها هالة، ويصر آخرون على أنها دائرة سماوية.

10- صليب الجلجثة Golgotha Cross

يظهر رمح لونجينوس في جانب الصليب وعلى الجانب الآخر نجد إسفنجة الخل والمرارة في نهاية عصا طويلة.

11- تاو كروس Tau Cross

يشبه الحرف اليوناني " تاو "، ويعتقد المؤرخون أنه يشبه في شكله الصليب الذي صُلب عليه السيد المسيح.

12- الصليب البابوي Papal Cross

لا يستخدمه سوى بابا روما وبه ثلاثة خطوط ترمز للثالوث بشكل أفقي متزايدة الطول بدلاً من خط واحد فقط.

13- الصليب اليوناني Greek Cross

له أربعة امتدادات متساوية، واشتهر استخدامه في بداية للمسيحية، واليوم تستخدمه الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية.

14- الصليب الاسكندنافي Scandinavian Cross

يستخدم في الدنمارك وأيسلندا وفنلندا والسويد والنرويج وهو يرجع في الأصل إلى الدنمارك.

15- صليب أندراوس الرسول St. Andrew’s Cross

يستخدم فقط في إسكتلندا يقال إنه خلال استشهاد القديس أندراوس طلب عدم صلبه مثل المسيح.

16- صن كروس Lithuanian Cross

صليب الشمس، كان يُستخدم من قبل ظهور المسيحية، واستخدمه المسيحيون كرمز للقوة.

17- الصليب الليتواني Lithuanian Cross

تم استخدامه للاحتفال باستقلال ليتوانيا عن الاتحاد السوفيتي.

18- الصليب البيزنطي Byzantine Cross

الأوكرانيون مرتبطون بالصليب البيزنطي ويستخدم عادة من قبل المسيحيين الأرثوذكس في الشرق.

19- بولنيسي كروس Bolnisi Cross

وجد صليب بولنيسي في القرن الخامس في كنيسة بولنيسي سيوني أقدم كنيسة في جورجيا.

20- شوارزكروز Schwarzkreuz

الصليب الحديدي استخدمه الجيش الألماني بعد أن استخدمته روسيا خلال معاركهم مع نابليون.

21- سانت جيمس كروس St. James Cross

يُطلق عليه أيضًا اسم صليب المحارب في انعكاس لشخصية القديس يعقوب الأكبر القوية.

22- تولوز كروس Toulouse Cross

صليب تولوز كان شعار النبالة لعائلة القديس جايلز من تولوز في العصور الوسطى.

23- ماريان كروس Marian Cross

صمم البابا يوحنا بولس الثاني الصليب المريمي وهو مشتق من الصليب اللاتيني مع وضع الحرف م على الجانبين، وهو رمز للأم مريم وتفانيها وحبها لابنها يسوع.

24- الصليب المرساة Anchored Cross

يسمى أيضًا صليب البحارة ومعروف أيضًا بصليب القديس إكليمنضس الذي استشهد في البحر الأسود.

25- صليب العنب Grapevine Cross

تم استخدامه لأول مرة في القرن الرابع في مملكة أيبيريا ويمكن تمييزه بسهولة بسبب ذراعيه المتدلية.

26- صليب الباسك Basque Cross

هو رمز أسطوري يمثل الشمس.

27- الصليب الصربي Serbian Cross

هو تمثيل لجميع الصرب والكنيسة الأرثوذكسية الصربية. وجزء من شعار النبالة وعلم صربيا.

28- نوفغورود كروس Novgorod Cross

تقاطعات نوفغورود هي أنواع من الصلبان التي لا تزال حية في روسيا، كل صليب نوفغورود عبارة عن صليب رباعي مع دائرة.

29- بوتوني كروس Bottony Cross

غالبًا ما تم استخدام الصلبان بوتوني في الدروع وتستخدم الكنيسة الأسقفية صليب بوتوني.

30- كروس كروسليت Cross Crosslet

صليب شعاري تم استخدامه من قبل العديد من النبلاء مثل بوشامب وإيرل وأرويك وبارون ويلوبي دي بروك.

31- صليب القديس بطرس Cross of St. Peter

أثناء استشهاد بطرس الرسول طلب ألاَّ يُصلب بنفس الطريقة التي صلب بها يسوع المسيح.

32- رئيس الأساقفة كروس Archbishop Cross

يُعرف باسم الصليب البطريركي أو الصليب الأسقفي ويستخدمه فقط أساقفة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

33- صليب بورجوندي Cross of Burgundy

شكل آخر من أشكال صليب أندراوس الرسول والفرق بين الاثنين هو أن صليب بورجوندي له حواف خشنة مقارنة بالخطوط الخطية لصليب سانت أندرو.

34- تمبلر كروس Templar Cross

استخدمه فرسان الهيكل خلال حروبهم كرمز للاستشهاد وكانت لديهم قاعدة وهي عدم الاستسلام ما لم يسقط العلم

35- الصليب المعقوف النازي Nazi Swastika

يتم استخدامه كصليب بديل للمسيح وبسبب النظام النازي أصبح أكثر ارتباطًا بالعنصرية التي نشرها هتلر.

36- الصليب المعقوف الهندي Indian Swastika

تم استخدامه من قبل البوذية والديانات الأخرى. كانت ذات يوم رمزًا محبوبًا من قبل الناس.

37- بالكنكروز Balkenkreuz

على الرغم من تشابهه مع صليب المسيح لكن لا توجد علاقة بينهما وهو الآن يشير للحرب والإرهاب.

38- صليب لورين Cross of Lorraine

صليب لورين مزدوج الماسورة، أصبح رمزًا لفرنسا خلال معركتهم لاستعادة أراضيهم المفقودة.

39- فيلفوت Fylfot

كلمة fylfot إنجليزية قديمة تعني أربعة أقدام، إنه رمز قديم للعبادة والممارسات الدينية من البوذية والهندوسية.

40- عبور بيزانا Cross Pisana

كان شعار النبالة لشعب بيزا في إيطاليا.