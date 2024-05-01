جامعة كفر الشيخ تعقد ندوة عن "مخاطر الإدمان” بكلية الذكاء الاصطناعي

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، ندوة دينية بعنوان "مخاطر الادمان” بكلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة، بالتعاون مع منطقة وعظ كفر الشيخ التابعة للازهر الشريف، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومتابعة وتنفيذ نافع حمادة مدير عام مشروعات البيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر مدحت وكيل كلية الذكاء الاصطناعي لشئون التعليم والطلاب، وحاضر الندوة فضيلة الشيخ محمد البهلول امام وخطيب بميرية الاوقاف، وفضيلة الشيخ فرحات عبد السلام امام وخطيب بمديرية الاوقاف.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة علي تنظيم فعاليات متنوعة تساعد على تنمية الوعى الثقافي والديني لدى طلبة الجامعة، وأن الهدف الاساسي من هذه الندوات هو تحقيق الاستفادة القصوى والقيام بواجبهم في نقل المعلومات الصحيحة للمجتمع الخارجي لنشر ثقافة الوعي بأضرار ومخاطر المواد المخدرة بأنواعها، وتصحيح المفاهيم المغلوطة في إطار المشاركة المجتمعية، مثمناً جهود الدولة فى محاربة الإدمان والتعاطي فى إطار الحرص الدائم على بناء الإنسان المصري الذي هو عنصر أساسي من عناصر إقامة الجمهورية الجديدة، والتى أرسى دعائمها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



من جانبها أشارت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن ظاهرة المخدرات أصبحت تشكل تحديًا من أخطر التحديات الاجتماعية التي تواجه العالم اليوم، وأصبح تعاطي وإدمان المخدرات ظاهرة اجتماعية عالمية تشير إلى الحاجة لمزيد من الدراسات والأبحاث حول الظاهرة وطرق المواجهة بهدف الحفاظ على منظومة القيم الأخلاقية فى المجتمع.

تناولت محاور الندوة العديد من النقاط حول الأدلة من القران والسنة علي تحريم المخدرات، اضرار المسكرات والمخدرات علي الانسان، نماذج من مدمني المخدرات وكيف وصلوا الي الهاوية، اهمية العقل وانه مناط التكليف، الاسباب التي تؤدي الي اتجاه الانسان للمخدرات، دور الاسرة في توعية الأبناء عن اضرار المخدرات، مخاطر الادمان علي الحالة الاقتصادية للفرد والمجتمع.

