ارتكب 6 وقائع.. حبس حرامي الهواتف المحمولة بدار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم، بحبس متهم اعتاد سرقة الهواتف المحمولة، وبحوزته أحدهم، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بالتحرى حول نشاطه الاجرامى.

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة دار السلام لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص وبحوزته الهاتف المستولى عليه ، وأقر بإرتكاب عدد (6) وقائع سرقة أخرى ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائه "سئ النية" (3 أشخاص – مقيمون بدائرة القسم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



كما نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط تشكيل عصابى مكون من شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة الخليفة ، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الأبواب الحديدية من داخل المقابر بأسلوب "الخلع" وكذا عربات اليد بإسلوب"المغافلة" بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 6 وقائع سرقة بذات الإسلوب ، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيىء النية" ( تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) وبحوزته (باب حديد و2 شباك خاص بالمقابر – عربة يد بثلاث عجلات) .