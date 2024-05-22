إعفاء المعاقين من الرسوم الجمركية للحصول علي سيارة بقانون ذوي الاعاقة

اهتم قانون ذوي الاعاقة بتغطية كافة طلبات الشخص ذوي الاعاقة وتقديم كافة التسهيلات له للعيش حياة طبيعية داخل المجتمع منها الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية والسياسية فيما وضع القانون عدد من الإعفاءات للأشخاص ذوي الاعاقة ومنها أعفاءه من الضرائب والرسوم الجمركية في حالة الحصول على سيارة للمعاقين وقد الزم القانون الدولة سهولة استخراج الاوراق المطلوبة للحصول على السيارة .

وتستعرض البوابة نيوز المواد الخاصة بإعفاء الأشخاص ذوي الاعاقة من الضرائب والرسوم الجمركية للحصول على سيارة..



حيث نصت المادة رقم (٩) علي انه يعفي الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الرسوم المقررة للعرض علي القومسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول علي السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب وذلك عند اعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال سياره للشخص ذي الاعاقة بالسيارة التي حصل عليها .

وتقوم الوزراة المختصة بالصحة بإنشاء واحدت تابعة للقومسيون الطبي في مختلف المحافظات لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية علي الأشخاص ذوي الاعاقة وتقديم جميع الخدمات المقررة لهم .